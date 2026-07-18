Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 367 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 915 bin 49 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 294 bin 59 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 367 lira 67 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 236 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 499 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 186 bin 84 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 265 bin 780 metreküp olarak kayıtlara geçti.