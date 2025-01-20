Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Dün spot doğal gaz fiyatı 12.590 lira, işlem hacmi ise 3.341.320 lira olarak belirlendi.

20.01.2025 15:20
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Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 590 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 341 bin 320 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 773 bin 812 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 590 lira, gaz ticaret miktarı ise 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 219 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 960 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 345 bin 842 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 676 bin 515 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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