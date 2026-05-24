Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 653 bin 185 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 768 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 281 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 145 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 416 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 604 bin 442 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 441 bin 80 metreküp olarak kayıtlara geçti.