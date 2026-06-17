Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

17.06.2026 14:51
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Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 173 lira, işlem hacmi ise 3.47 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 173 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 469 bin 134 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 861 bin 91 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 173 lira 93 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 202 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 32 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 315 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 37 bin 444 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 62 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika

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