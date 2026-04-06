Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Hacmi Düştü

06.04.2026 14:24
Spot doğal gazda referans fiyat 15.963,22 TL, işlem hacmi ise 3.735.650 TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 963 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 735 bin 650 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 649 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 963 lira 22 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 234 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 357 lira, satış fiyatı ise 15 bin 165 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 458 bin 182 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 439 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
