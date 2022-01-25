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Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 2 azaldı - Son Dakika

Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 2 azaldı

25.01.2022 09:26
Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 2 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 5 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 5 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 21 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 28 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı yüzde 135,1 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 5 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Kasımda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 617 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 833 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 33,6 azaldı, ABD ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 0,7 artış gösterdi.

Doğal gaz ithalatındaki düşüşte küresel gaz arzındaki aksaklıklar ve rekor fiyatlar etkili oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3 geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 5,6 arttı ve 4 milyar 868 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,1 artışla 406,8 milyon metreküp olarak belirlendi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3 düşüşle 1 milyar 580 milyon metreküpe geriledi. Öte yandan, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame edilmesine rağmen santrallerin gaz tüketimi uzun sürenin ardından ilk kez düştü.

Geçen yıl kasımda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 6,9 artarak 1 milyar 234 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Stoklarda 2 milyar 413 milyon metreküp gaz bulunuyor

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalışla 2 milyar 413 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90,2'sini 2 milyar 176 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,8'ini 236,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama ve LNG terminallerindeki stok miktarı sırasıyla yüzde 19,9 ve 3,4 geriledi.

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Doğalgaz, Türkiye, Rusya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 2 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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