Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Belirleme

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 107 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 997 bin 908 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 141 bin 770 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 107 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 666 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 713 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 502 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 304 bin 641 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 240 milyon 794 bin 552 metreküp olarak kayıtlara geçti.