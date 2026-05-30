Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi Arttı

30.05.2026 14:19
Spot doğal gaz fiyatı 17 bin 209 lira, işlem hacmi ise 5 milyon 179 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 179 bin 909 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 550 bin 304 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 209 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 301 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 69 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 348 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 151 bin 195 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 130 bin 117 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans

