Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika
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Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü

20.06.2026 14:29
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Dün spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 17 bin 160 lira, işlem hacmi 2 milyon 93 bin 520 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 160 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 93 bin 520 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 900 bin 768 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 160 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 122 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 18 lira, satış fiyatı ise 16 bin 302 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 900 bin 609 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 891 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika

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