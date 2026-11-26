Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 662 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 121 bin 322 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 108 bin 208 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 662 lira 85 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 877 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 695 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 629 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 237 milyon 276 bin 795 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 584 bin 922 metreküp olarak kayıtlara geçti.