Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı - Son Dakika
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Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı

22.04.2022 10:38
Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı

Doğal ve Organik Ürünler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen fuarda görücüye çıktı.

Doğal ve Organik Ürünler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen fuarda görücüye çıktı.

Her yıl Londra'da gerçekleşen ve aromaterapi, bebek maması, içecekler, dondurulmuş ürünler, süt ürünleri, doğal gıdalar, doğal güzellik, doğal sağlık ve doğal yaşam gibi ürünlerin tanıtıldığı Natural Organic Products Europe Fuarına, alanında deneyimli firmalar katıldı. Katılımcı markalar "Gıda", "Güzellik", "Sağlık ve Yaşam" gibi 3 farklı kategoride değerlendirildi. Ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca Lee Holdstock, Adrian Ling, Dr. Marilyn Glenville, Al Overton adlı konuşmacılar doğal ürünler hakkında seminerler gerçekleştirdi.

Fuarda 3 farklı ürünüyle Yenilikçi Ürünler Yarışması'nda finale kalan kadın girişimci ve Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı "Bu fuarda, biz de BEE&YOU Propolis olarak; doğal, inovatif, organik ürünlerimiz ile yer almaktan çok mutluyuz. İngiltere'deki insanların sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere ilgisinin farkındayız. Propolisli Boğaz Spreyi, Propolis Arı Sütü Ham Bal karışımı ve Anti-aging Cilt bakım ürünlerimiz ile üç kategoride finalist olduk. Bu ürünler Türkiye'nin propolis konusundaki ilk Ar-Ge merkezi olan tesisimizde uzman gıda ve kimya mühendisleri tarafından geliştirildi. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortaya koyduğumuz inovatif, katma değerli bu ürünleri tüketicilerimizle buluşturmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Yaptığımız bütün çalışmaların uluslararası platformlarda da değer görüyor ve ödüllendiriliyor olması bizler için büyük bir gurur ve motivasyon" diye konuştu. - ANTALYA

Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı
Doğal ve organik ürünler fuarda görücüye çıktı

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Araştırma Geliştirme, England, Europe, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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