Doğanşehir'in dermason kuru fasulyesi coğrafi işaret tesciliyle taçlandı - Son Dakika
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Doğanşehir'in dermason kuru fasulyesi coğrafi işaret tesciliyle taçlandı

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Doğanşehir\'in dermason kuru fasulyesi coğrafi işaret tesciliyle taçlandı
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Doğanşehir'de yetiştirilen dermason kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, tescilin ilçe tarımı ve üreticiler için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetiştirilen dermason kuru fasulyesi, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden olan dermason kuru fasulyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda tescillendiğini söyledi.

Fasulyenin kalitesi ve kendine has aromasıyla öne çıktığını belirten Bayram, coğrafi işaret tescilinin ilçe tarımı ve üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bayram, "Toprağımızın bereketi ve ilçemizin gururu olan ürünümüzün kalitesini bu tescille taçlandırdık. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, coğrafi işaretin Doğanşehir'imize, emektar üreticilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Mehmet BayramDoğanşehirMalatyaEkonomiGüncelSon Dakika

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