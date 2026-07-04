Doğu Karadeniz'den 982 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'den 982 Milyon Dolar İhracat

04.07.2026 10:09
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Ocak-haziran döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane toplam 982 milyon dolar ihracat yaptı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-haziran döneminde yapılan ihracattan 982 milyon 647 bin dolar kazanç elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 6 ayında Trabzon'dan 752 milyon 137 bin, Rize'den 111 milyon 87 bin, Gümüşhane'den 71 milyon 458 bin, Artvin'den ise 47 milyon 965 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 19, Rize'de yüzde 21, Gümüşhane'de yüzde 49 ve Artvin'de yüzde 33 artış yaşandığını kaydetti.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 521 milyon 71 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 142 milyon 792 bin dolarla maden ve metaller, 109 milyon 708 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 80 milyon 136 bin dolarla da yaş meyve sebzenin takip ettiğini aktardı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 121 ülkeye satış yapıldığını ifade eden İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa olduğunu belirtti.

İhracatın en fazla arttığı ülkenin yüzde 88 ile Fransa olduğuna dikkati çeken İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Arjantin, El Salvador, Sudan, Türkmenistan ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 982 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

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