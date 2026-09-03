Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı yüzde 16 artışla 1,17 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı yüzde 16 artışla 1,17 milyar dolara ulaştı

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Doğu Karadeniz'in ocak-ağustos dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolara yükseldi. DKİB verilerine göre fındık sektörü 575 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Trabzon'dan yapılan ihracat 895 milyon dolarla bölgeye öncülük etti ve en fazla ihracat İtalya'ya gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'in bu yılın ocak-ağustos döneminde yapılan ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 1 milyar 172 milyon 536 bin 879 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 8 aylık döneminde Trabzon'dan 895 milyon 240 bin, Rize'den 129 milyon 827 bin, Gümüşhane'den 86 milyon 973 bin, Artvin'den ise 60 milyon 495 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 15, Gümüşhane'de yüzde 49, Artvin'de yüzde 30 oranında artış yaşandığını aktaran İskender, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 2'lik düşüş olduğunu ifade etti.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 575 milyon 749 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 162 milyon 746 bin dolarla maden ve metaller, 154 milyon 164 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 94 milyon 942 bin dolarla da yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini aktardı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 126 ülkeye satış yapıldığına işaret eden İskender, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkenin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yapılan ülkelerden İtalya'ya yüzde 3, Rusya'ya yüzde 10, Gürcistan'a yüzde 16, Almanya'ya yüzde 42 ve Çin'e yüzde 61 oranında artış yaşandığına dikkati çeken İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak El Salvador, Gambiya, Sudan, Andorra, Maldiv Adaları ve Gabon'un da aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı yüzde 16 artışla 1,17 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı yüzde 16 artışla 1,17 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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