Yeşil Yol Projesi çerçevesinde DOKAP, Yusufeli Altıparmak-Yaylalar-Olgunlar yolu, Şavşat Meydancık-Mısırlı Curupila yolu, Arhavi-Arılı köy yolu, Borçka Maral-Uğur köyleri yollarında yapılacak olan 1. öncelikli güzergah yol çalışmalarına 53 milyon TL'lik destek sağlayacak. Proje için Artvin Valiliği ile DOKAP arasında protokol imzalandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Projesi, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek - Son Dakika

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