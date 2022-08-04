DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek - Son Dakika
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DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek

04.08.2022 14:47
DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), 2022 yılı yatırım programları çerçevesinde Artvin Valiliği ile "1. Öncelikli Güzergah Yol Çalışmaları" projesine imza attı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), 2022 yılı yatırım programları çerçevesinde Artvin Valiliği ile "1. Öncelikli Güzergah Yol Çalışmaları" projesine imza attı.

Yeşil Yol Projesi çerçevesinde DOKAP, Yusufeli Altıparmak-Yaylalar-Olgunlar yolu, Şavşat Meydancık-Mısırlı Curupila yolu, Arhavi-Arılı köy yolu, Borçka Maral-Uğur köyleri yollarında yapılacak olan 1. öncelikli güzergah yol çalışmalarına 53 milyon TL'lik destek sağlayacak. Proje için Artvin Valiliği ile DOKAP arasında protokol imzalandı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Projesi, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek - Son Dakika
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