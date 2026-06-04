Doğubayazıt'ta İhracat Sıçraması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğubayazıt'ta İhracat Sıçraması

Doğubayazıt\'ta İhracat Sıçraması
04.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'daki perde fabrikası, 28 ülkeye ihracat yapıyor ve dijital dönüşümle büyüme hedefliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tekstilkent'te faaliyet gösteren perde fabrikası, ürettiği perdeleri 28 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikada 110 kişi istihdam edilirken, KOSGEB destekli dijital dönüşüm yatırımlarıyla kapasitenin ve çalışan sayısının artırılması hedefleniyor.

2021 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıyan firma, Tekstilkent'te ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen ürünler kalite kontrol ve üretim süreçlerinin ardından başta Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ile İran ve Irak'a gönderiliyor.

Yaklaşık 110 kişinin çalıştığı tesis, bölge halkına istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Firma, mevcut üretim kapasitesini artırmak amacıyla KOSGEB'in destek programlarından da yararlanıyor.

Fabrika Müdürü Mehmet Eraslan, firmanın 2020 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıdığını belirterek, yatırımlarını memleketlerinde değerlendirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Tekstilkent'te tamamen ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Eraslan, "Ürettiğimiz ürünleri Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri, İran ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu anda tesisimizde yaklaşık 110 kişi çalışıyor. Bölge halkına iş imkanı sunmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Devlet desteklerinden yararlandıklarını belirten Eraslan, özellikle KOSGEB'in dijital dönüşüm programının firma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Dijital dönüşüm programına başvuru sürecinde olduklarını ifade eden Eraslan, program kapsamında üretim altyapısını güçlendirmeyi, fabrikanın kapasitesini artırmayı ve çalışan sayısını 250'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Üretim kapasitesini mevcut seviyelerin üzerine taşımayı planladıklarını belirten Eraslan, dijital dönüşüm yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yıllık üretimi 1 milyon metrenin üzerine çıkarmayı ve ihracat rakamlarını daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Fabrikada çalışanlarından Muhammed Şahin ise memleketinde çalışma imkanı bulmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Memleketimde böyle bir iş imkanının olması benim için büyük mutluluk. Burada çalıştığım için ailemle daha fazla vakit geçirebiliyorum. Kendi hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Doğu'da böyle bir yatırımın olması gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Doğubeyazıt, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğubayazıt'ta İhracat Sıçraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:47
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta İhracat Sıçraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.