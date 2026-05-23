Doğukapı Kapısı, Kars'ı Ekonomik Merkez Yapabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğukapı Kapısı, Kars'ı Ekonomik Merkez Yapabilir

Doğukapı Kapısı, Kars\'ı Ekonomik Merkez Yapabilir
23.05.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasının ekonomik potansiyelini değerlendirdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan ve meclis üyeleri, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin önemli isimlerinden Serdar Kılıç ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Doğukapı Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve bunun Kars ekonomisine sağlayacağı katkılar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

"Doğukapı için yeni dönem mesajı"

Toplantının ana gündem maddesini, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme süreci oluşturdu. Görüşmede konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç, iki ülke arasında son dönemde önemli diplomatik ve ticari adımların atıldığını belirtti. Özellikle İstanbul-Erivan uçuşlarının başlamasının sürecin en somut gelişmelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, doğrudan ticaretin önünü açacak bürokratik hazırlıkların da büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.Yetkililer, Ermenistan'ın gümrük işlemlerinde "077" ülke koduyla tanımlanmasının ticari işlemlerin daha doğrudan ve şeffaf yürütülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

"Kars'ın ekonomik geleceği değişebilir"

Görüşmede, Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasının yalnızca iki ülke arasındaki geçişleri kolaylaştırmayacağı, aynı zamanda Kars'ın ekonomik yapısında da köklü değişimler oluşturacağı ifade edildi. Kapının açılmasıyla birlikte; Bölgesel ticaret hacminin büyümesi, Turizm hareketliliğinin artması, Lojistik sektörünün güçlenmesi, Yeni yatırımların bölgeye yönelmesi, İstihdamın artması ve Göçün azaltılması gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

"Ermenistan tarafında altyapı hazırlıkları sürüyor"

Edinilen bilgilere göre Türkiye tarafı sınır kapısının açılması konusunda önemli ölçüde hazır durumda bulunuyor. Ancak Ermenistan tarafında altyapı, teknik düzenleme ve yatırım süreçlerinin tamamlanması gerektiği değerlendiriliyor. Uzmanlar, teknik eksikliklerin giderilmesiyle birlikte Doğukapı'nın Kafkasya hattında stratejik bir geçiş noktası haline gelebileceğini ifade ediyor.

Kadir Bozan: "Bu süreç Kars'ın geleceğidir"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasının Kars açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Bozan, "Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılması Kars için sadece bir sınır kapısının faaliyete geçmesi değildir. Bu adım; ticaretin canlanması, turizmin güçlenmesi, yeni yatırımların önünün açılması, istihdamın artması ve göçün azaltılması anlamına gelmektedir. Kars'ın geleceği açısından bu sürece hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

"İş dünyası için yeni iş birliği çağrısı"

Toplantıda ayrıca, Karslı iş insanları ile Ermenistan'daki iş çevreleri arasında karşılıklı ziyaretlerin kısa süre içerisinde başlatılması gerektiği görüşü öne çıktı. Kurumlar, meslek birlikleri, dernekler ve özel sektör temsilcileri arasında ortak çalışma alanlarının oluşturulmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri hızlandıracağı ifade edildi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın önümüzdeki süreçte Ermenistan'daki kurum ve iş dünyası temsilcileriyle temaslarını artıracağı öğrenildi.

"Doğukapı açılırsa Kars bölgenin ticaret üssü olabilir"

Ayrıca Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılması, Kars'ı yalnızca Türkiye'nin doğusunda değil, Kafkasya hattında da önemli bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelecek. Normalleşme sürecinin başarıyla ilerlemesi halinde Kars'ın; turizm, taşımacılık, dış ticaret ve yatırım alanlarında yeni bir ekonomik döneme girmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğukapı Kapısı, Kars'ı Ekonomik Merkez Yapabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin, CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin, CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
08:01
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
00:59
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
00:26
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:14:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğukapı Kapısı, Kars'ı Ekonomik Merkez Yapabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.