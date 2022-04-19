Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı - Son Dakika

Anadolu'nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirerek geçmişi asırları aşan dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran Türkiye Dokuma Atlası Sergisi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndan sonra İstanbul Tophane-i Amire'de kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) destekleri, Marmara Üniversitesi'nin katkılarıyla yürütülen projeye, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi de (TİM) destek veriyor.

Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman, küratörlüğünü Güneş Güner'in yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.

"Türkiye'nin katma değerli ihracat artışına destek sağlayacak"

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'nin İstanbul'daki açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gülle, Anadolu coğrafyasının en nadide kültürel hazinelerinden biri konumundaki dokuma kültürünün, köklü Türk tekstil tarihinin tasarım ve üretim gücünü gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında Türkiye'nin Dokuma Atlası Projesi bir milattır." dedi.

Zengin tasarım gücüne sahip dokuma kültürünün, proje ile birlikte aslına uygun olarak yaşayacağını ve yaşatılacağını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ülkemizi markalaştırarak küresel ölçekte Türkiye'nin katma değerli ihracat artışına destek sağlayacaktır. İhracat ailesi olarak bizler de ecdadımızın izinde, değerlerimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm değerlerimize el birliği ile sahip çıkarak ihracatla yükselen ekonomimizi çok daha ilerilere taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu minvalde, Türkiye Dokuma Atlası Projesi oldukça değerli."

"Projeyi başta ABD olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz"

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de Türk tekstil sektörünün, yıllık 13 milyar dolarlık ihracat başarısını kültürel mirastan beslenen güçten aldığını söyledi.

Öksüz, Türkiye Dokuma Atlası Projesi ile sadece oluşturulan enstalasyonlarla geçmişe ışık tutmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılmasını ve bu kültürel birikimimizin geleceğe aktarılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede yakın zaman önce Dokuma Atlası Projemizin çıktılarını, dünyanın en prestijli kumaş fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris'te ve Dubai Expo Türkiye pavilyonunda uluslararası kamuoyu ile paylaştık." dedi.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ni başta ABD olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini bildiren Öksüz, "Geçmişle gelecek arasında kurulan bu köprüde rol oynamak ve bu tarihi mirasın küresel ölçekte bilinirliğini artırmak, Birliğimiz ve sektörümüz adına paha biçilemez öneme sahiptir." ifadesini kullandı.