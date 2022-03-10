Dolandırıldığını bir türlü anlamadı! Polisi bile dinlemeyerek para yatırmaya çalıştı - Son Dakika
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Dolandırıldığını bir türlü anlamadı! Polisi bile dinlemeyerek para yatırmaya çalıştı

10.03.2022 21:09

Sinop'ta, emekli öğretmeni arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir şahıs, bilgilerinin terör örgütüne geçtiğini aklanması için belli bir hesaba 120 bin lira yatırması gerektiğini söyledi. Parayı bir türlü transfer edemeyen adam, polisleri arayarak parayı elden vermek istediğini söyledi. Gerçeği anlatmaya çalışan polislere inanmayan şahıs, bu kez de banka şubesine giderek parayı yatırmaya çalıştı.

Sinop'ta yaşayan emekli öğretmen Sami S'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

TRANSFER YAPAMAYINCA ELDEN VERMEK İÇİN POLİSİ ARADI

Kendisini arayan kişiye inanan ve gittiği banka şubesinden hesabında bulunan 120 bin lirayı söylenen hesaba yatırmaya çalışan Sami S, sorun yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak para transfer işlemini yapamadığını, bu nedenle parayı elden vermek istediğini aktardı.

Dolandırıcının hesabına yatıramadığı parayı polisi arayıp elden vermek istedi

POLİSLERE İNANMADI, BANKA ŞUBESİNE GİTTİ

Bunun üzerine görevli polis memuru Sami S'ye, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, parayı söylenen hesaba yatırmaması gerektiğini belirtti. Polislere inanmayan ve yine parasını verilen hesaba yatırmaya çalışan Sami S'ye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucu bulunduğu banka şubesinde ulaşıldı.

Dolandırıcının hesabına yatıramadığı parayı polisi arayıp elden vermek istedi

İKNA OLDU

Polis ekiplerince ikna edilen ve parayı söylenen hesaba yatırması önlenen Sami S. emniyet güçlerine teşekkür ederek kendisini telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu.

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Emekli, Terör, Sinop, Banka, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolandırıldığını bir türlü anlamadı! Polisi bile dinlemeyerek para yatırmaya çalıştı - Son Dakika


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