Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı

06.05.2022 17:23
Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından dolar küresel çapta yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda iç piyasada da dolar kuru bayram dönüşü artmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar 14,95, euro ise 15,83 TL’den kapattı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından dolar küresel çapta yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda iç piyasada da dolar kuru bayram dönüşü artmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar 14,95, euro ise 15,83 TL'den kapattı.

Dolar, Fed kararının ardından küresel piyasalarda 2022'den bu yana en güçlü seviyesine çıktı. Türkiye'de de de Ramazan Bayramı öncesinde 14,86 TL olan kur, dün 14,90 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 14,87 seviyesinden başladı. Resmi işlem saatinde 14.95'e kadar yükseldi.

Dün satış fiyatı 15,67 TL olan euro da haftanın son işlem gününde yükseldi. Euro haftayı 15,83 TL seviyesinden kapattı.

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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada

Türk Lirası, dolar, Euro, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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