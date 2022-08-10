Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

10.08.2022 01:15
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,3250 liradan güne başladı.

Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,3250 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9620 liradan alınan dolar 17,9640 liradan, 18,3230 liradan alınan euro ise 18,3250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,97 liradan, euro ise 18,38 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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