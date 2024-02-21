Dolar 31 TL\'yi gördü

Musti Sert:

sadece diyorumki bu yazdığımda.yav arkadaş pandemiden yek başlarken 50 bin param vardı herşeye zam geldi evde yattım parça parça 30 ay ne arayan oldu ne soran evde yatarak maaaş alana birşey olmadı madem eve hapsettin insanları devletsin ya neden ihtiyacını karşılamadın ben ev sahibim almanyada yaşıyor 27 ay kira odemyemedim diyo devlet sana kira yardımı yaptı Lavuk Türkiye’yi Almanya sanıyodu. Ya lanet olsun ya Herkez cebini düşünüyor lanet olsun