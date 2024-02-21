Dolar 31 TL'yi gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar 31 TL'yi gördü

Güne değer kazanarak başlayan dolar 30,9580 seviyesinden sonra 30,99 TL seviyesini zorlayarak 31 TL'yi test etti. Euro ise 33,47 TL seviyesinden işlem görüyor.

21.02.2024 15:42  Güncelleme: 16:16
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Son günlerde yükselişini sürdüren dolar, sabah saatlerinde 30,95 TL işlem görürken 30,99 TL seviyesini zorlayıp kısa süreliğine 31 TL'yi test etti. Euro ise 33,47 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YARIN POLİTİKA FAİZİNİ AÇIKLAYACAK

Yarın açıklanacak Merkez Bankası politika faiz kararı öncesinde doların tekrar yükselişe geçmesi dikkat çekerken kurumda başkan değişikliği sonrası tüm beklentiler faizin sabit bırakılması yönünde. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda faizde artışı döngüsünün sonlandırıldığını ancak faiz indirimini konuşmak içinse erken olduğunu belirtmişti.

Karahan açıklamasında "Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken." ifadelerini kullanmıştı.

Dolar 31 TL\'yi gördü

Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 31 TL'yi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi. Nisan marttan zaten çok iyi olacak. Bahar aylarından itibaren ekonomi politiklarımızın meyvelerini toplamaya başlayacağız. Bu yıl şahlanış yılı :) 68 7 Yanıtla
  • müslüm yılmaz: Yaparsa erdoğan yapar ZAM YOL İLERİ! 63 4 Yanıtla
  • Ahmet Demir: daha 62 leride görcez bu hiç bişi 55 9 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Yıl sonu 45 tl maalesef üzücü bir durum.lakin insanlar maaşlarına gelen zamlarla herşey yolunda zannediyorlar lakin Allah muhafaza bunun sonu ülkece batacağız galiba. 24 3 Yanıtla
  • Musti Sert: sadece diyorumki bu yazdığımda.yav arkadaş pandemiden yek başlarken 50 bin param vardı herşeye zam geldi evde yattım parça parça 30 ay ne arayan oldu ne soran evde yatarak maaaş alana birşey olmadı madem eve hapsettin insanları devletsin ya neden ihtiyacını karşılamadın ben ev sahibim almanyada yaşıyor 27 ay kira odemyemedim diyo devlet sana kira yardımı yaptı Lavuk Türkiye’yi Almanya sanıyodu. Ya lanet olsun ya Herkez cebini düşünüyor lanet olsun 16 3 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Faiz düşürün abd faiz artırımına gidecek..düşer böylelikle.. 8 1 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Mutlaka 190baz puan faiz dusurecekler 190birim faiz artirin 5 1 Yanıtla
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