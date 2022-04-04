Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika

Buça'daki katliamı Kadirov'un Çeçen savaşçıları mı yaptı? Ukraynalı kadından olay sözler

Cuma günü, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 14,68'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,71 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 16,23'ten, sterlin/TL ise 19,32'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,1030'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğin kaydetti. ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmeye devam ettiğini bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getiri eğrisinin terse dönmesinin piyasalarda tedirginliği beslediğini dile getirdi. Analistler, bu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesinin son 70 yılda genellikle resesyonun habercisi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımların öneminin arttığını söyledi.

ENFLASYON YÜZDE 60'I AŞTI

Yurt içinde ise bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, yıllık ise yüzde 61,14 arttı. Bugün ayrıca ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98,4 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.