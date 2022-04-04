Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor

04.04.2022 11:31

Haftaya yükselişle başlayan dolar, bugün 14,71 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,23'ten, sterlin 19,32'den alıcı buluyor.

Cuma günü, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 14,68'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,71 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 16,23'ten, sterlin/TL ise 19,32'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,1030'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğin kaydetti. ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmeye devam ettiğini bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getiri eğrisinin terse dönmesinin piyasalarda tedirginliği beslediğini dile getirdi. Analistler, bu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesinin son 70 yılda genellikle resesyonun habercisi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımların öneminin arttığını söyledi.

ENFLASYON YÜZDE 60'I AŞTI

Yurt içinde ise bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, yıllık ise yüzde 61,14 arttı. Bugün ayrıca ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98,4 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.

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1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika


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