Dolar Cinsinden DİBS ve Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 13 Mayıs 2026 valörlü, 10 Mayıs 2028 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 990 milyon 236 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak, 613 milyon 920 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 376 milyon 316 bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.