Dolar güne 50,2340 liradan başladı, avronun satış fiyatı 56,1090 lira oldu

Dolar güne 50,2340 liradan başladı, avronun satış fiyatı 56,1090 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest piyasada dolar 50,2320 liradan alınıp 50,2340 liradan satılıyor, avronun satış fiyatı 56,1090 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 50,2330, avronun satış fiyatı ise 56,2130 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,2340 liradan, avro 56,1090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,2320 liradan alınan dolar, 50,2340 liradan satılıyor. 56,1070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,2330 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2130 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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