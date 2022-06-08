Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı

Doğum yaptığını söyleyen trans fenomen ve hastaneye tepkiler çığ gibi! Oda bile süslendi

Doların hafta başından bu yana TL karşısındaki yükselişi, bu sabah da devam etti. Dün 16,74 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 17 TL'yi aştı. Avro ise dünkü 17.95 TL seviyesini de aşarak 18 TL'nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN DA 1000 TL'NİN ÜZERİNDE

Saat 10.00 itibarıyla dolar, 17,09 TL'yi; avro ise 18,33 seviyesini gördü. Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altın ise 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1015 lira seviyesinin üstünü görüldü. Bu sayede dolar 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 17 TL'yi aşmış olurken, gram altın da 20 Aralık'tan beri bir ilki yaşadı.

FAİZ, YÜZDE 14'E SABİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14'te sabitlendi.