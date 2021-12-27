Bugün 27 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,0040 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 10,9990 TL ve satış fiyatı ise 10,9990 TL oldu.
Alış: 10,99
Satış: 10,99
Bugün 27 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 12,4821 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:27 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 12,4013 TL ve satış fiyatı ise 12,4013 TL oldu.
Alış: 12,40
Satış: 12,40
Son Dakika › Ekonomi › Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika Ekonomi