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Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika

Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

27.12.2021 08:27
Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Ekonomik gelişmeler ışığında son dönemde rekor üstüne rekor kıran dolar, güne yükselişle başladı. Bugün 27 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,0040 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 10,9990 TL ve satış fiyatı ise 10,9990 TL oldu.

Bugün 27 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,0040 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 10,9990 TL ve satış fiyatı ise 10,9990 TL oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Alış: 10,99

Satış: 10,99

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Bugün 27 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 12,4821 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:27 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 12,4013 TL ve satış fiyatı ise 12,4013 TL oldu.

Alış: 12,40

Satış: 12,40

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Ekonomi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika
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