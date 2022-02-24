Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

24.02.2022 07:59
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 24 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7886 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:58 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7836 TL ve satış fiyatı ise 13,7836 TL oldu. Euro alış fiyatı15,49 TL ve satış fiyatı ise 15,49 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,78 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,49 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 24 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7886 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:58 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7836 TL ve satış fiyatı ise 13,7836 TL oldu.

Dolar alış: 13,78

Dolar satış: 13,78

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 24 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5189 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:59 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4983 TL ve satış fiyatı ise 15,4983 TL oldu.

Euro alış: 15,49

Euro satış: 15,49

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


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