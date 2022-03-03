Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

03.03.2022 07:58
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 03 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,0278 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:57 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,0228 TL ve satış fiyatı ise 14,0228 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,58 TL ve satış fiyatı ise 15,58 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,02 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,58 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 03 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,0278 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:57 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,0228 TL ve satış fiyatı ise 14,0228 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar alış: 14,02

Dolar satış: 14,02

EURO KAÇ TL?

Bugün 03 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5876 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:58 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,5801 TL ve satış fiyatı ise 15,5801 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Euro alış: 15,58

Euro satış: 15,58

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


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