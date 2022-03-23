Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

23.03.2022 08:52
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 23 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8099 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:49 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8049 TL ve satış fiyatı ise 14,8049 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,32 TL ve satış fiyatı ise 16,32 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,76 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,40 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 23 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8099 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:49 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8049 TL ve satış fiyatı ise 14,8049 TL oldu.

Dolar alış: 14,80

Dolar satış: 14,80

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 23 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,3286 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:52 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,3256 TL ve satış fiyatı ise 16,3256 TL oldu.

Euro alış: 16,32

Euro satış: 16,32

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


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