Dolar/TL, 16,71 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 16,71 seviyesinden işlem görüyor

27.06.2022 10:45
Dolar/TL, 16,71 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 16,10'un altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7070'ten işlem görüyor.

Dolar/TL, 16,10'un altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7070'ten işlem görüyor.

Cuma gününe 17,36 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,7 altında 16,8862'den tamamladı.

Dolar/TL, aşağı yönlü hareketine bugün de devam ederek 16,0993 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 azalışla 16,7070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 17,6720'den, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kaybıyla 20,5760'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 103,8'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0580 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL'nin dolar karşısında düşüşünü desteklediğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Bu arada BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verildi.

Bu kapsamda "bağımsız denetime tabi", "yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Karar kapsamına ayrıca, gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları girmeyecek.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 16,71 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 16,71 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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