Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor

Dolar bu haftaya durgun başladı. Altında yaşanan düşüşün aksine dolar/TL kuru yüksek seyretmeye devam ediyor.

DOLAR 18,58 TL OLDU

Dolar/TL, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 18,5780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 18,0270'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,5990'dan satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükseliş eğilimini sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 0,2'lik artışla 113 seviyesini test ediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 10 günün en düşük seviyesi olan 0,97 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

DOLAR TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.