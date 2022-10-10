Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor - Son Dakika
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Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor

10.10.2022 10:52

Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar 18,58'den alıcı buluyor. Dolar/TL cuma günü 18,55-18,64 bandında dalgalı bir seyir izlemiş ve 18,5822 ile haftayı kapatmıştı.

Dolar bu haftaya durgun başladı. Altında yaşanan düşüşün aksine dolar/TL kuru yüksek seyretmeye devam ediyor.

DOLAR 18,58 TL OLDU

Dolar/TL, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 18,5780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 18,0270'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,5990'dan satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükseliş eğilimini sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 0,2'lik artışla 113 seviyesini test ediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 10 günün en düşük seviyesi olan 0,97 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

DOLAR TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, ABD'de açıklanacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113'ün üzerine çıkılması halinde 114,8'in direnç, 111,6'nın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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