Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,59 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,52-18,62 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,5675'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,59'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,01'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,61'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 113,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 0,9690'dan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin adımlarından ne zaman vazgeçeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugünkü enflasyon verileriyle azalabileceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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