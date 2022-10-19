Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor

19.10.2022 10:48

Çarşamba gününe yatay seyirle başlayan dolar, piyasalarda 18,59 lira seviyesinden satılıyor. Aynı dakikalarda avro 18,27'den, sterlin ise 20,99'dan işlem görüyor.

Dün 18,52-18,61 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü de 18,58 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından 18,59'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,27'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,99'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 azalışla 112'nin hemen altından kapanmasının ardından bugün yüzde 0,4'lük artışla 112,4 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 0,9830'dan işlem görüyor. Analistler, ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini belirterek, süregelen riskler nedeniyle varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi.

ABD "ŞAHİN" POLİTİKLARINI SÜRDÜRECEK

İngiltere'de açıklanan enflasyon verilerinin yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından merkez bankalarının "şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentilerinin de güçlendiğine işaret eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını bildirdi.
Halihazırda para piyasalarında Fed'in kasım ve aralık toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fiyatlamalar açısından bundan sonraki süreçte, faiz artırım büyüklüğünde 75 baz puandan ne zaman 25-50 baz puana geçileceğine dair sinyallerin etkili olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın ise 3 Kasım'da 100 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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