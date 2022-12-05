Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor

05.12.2022 12:32

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 artışla 19,6820'den, sterlin yüzde 0,1 yükselişle 22,9450'den satılıyor.

Cuma günü 18,61-18,70 bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6331 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Dolar/TL, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,6370 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 artışla 19,6820'den, sterlin yüzde 0,1 yükselişle 22,9450'den satılıyor.

PİYASALAR NE DİYOR?

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın 263 binle beklentilerin üzerinde gelmesine karşın piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında sıkılaşma hızını yavaşlatacağı ve 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri gücünü korudu. Bu gelişme ile küresel dolar talebinin zayıflaması dikkati çekerken, dolar endeksi 104,1'le 28 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi ise 1,0590'ı test etti. Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, döviz piyasalarının seyrinde gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına ilişkin beklentilerin temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,9'un destek, 106'nın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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