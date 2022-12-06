Dolar endeksi dün 104,1'le 28 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından söz konusu gelişmelerle yükselişe geçti ve günü yüzde 0,7 artışla tamamladı. Şu sıralarda dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 105,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0480'den işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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