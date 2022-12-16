Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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