Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

16.12.2022 11:01

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,5715 ve en yüksek 18,6639 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6424 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,8840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,7680'den satılıyor. Dün yüzde 0,8 artışla 104,6 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,0660 seviyesinden işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ ARTIRIMINA DEVAM SİNYALİ

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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