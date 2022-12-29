Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor

29.12.2022 10:16
Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7180 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7180 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,6380 ve en yüksek 18,7538 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7149'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 18,7180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,8750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,5410'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 104,4'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0620 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişesi ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 29 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de ise işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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