Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de ise işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dün en düşük 18,6380 ve en yüksek 18,7538 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7149'dan tamamladı.

Kaynak: AA

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