Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

09.01.2023 10:30
Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7780 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7780 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,6895 ve en yüksek 18,7889 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 18,7233'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 18,7780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 20,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,8410'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 103,5'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 atışla 1,0690 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleriyle birlikte enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydederek, perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103,4 ve 102,5 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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