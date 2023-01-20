Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,2450'den satılıyor.

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,2'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0840'tan alıcı buluyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başlaması doları diğer para birimleri karşısında baskıladı.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.