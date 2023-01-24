Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Dün, en düşük 18,7575 ve en yüksek 18,8446 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8102'den tamamladı.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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