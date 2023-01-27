Analistler, bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin de 25 baz puan artış üzerine yoğunlaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, bugün 18,81 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

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