Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

31.01.2023 11:34

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,8120 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7838 ve en yüksek 18,8860 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7961'den kapattı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,8120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,3930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 23,2400'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 102,3 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'ta bulunuyor.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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