Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor

15.02.2023 10:46
Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8500 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8500 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8187 ve en yüksek 18,8676 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8388'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,1910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 22,8040'tan satılıyor.

Dar banttaki dalgalı seyrini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,6'dan işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0710'da bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış ocakta yüzde 6,4 oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyonun yavaşlamaya devam etmesine karşın verinin hem beklenti üzerinde kalması hem de yavaşlama hızının azalmasıyla piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yakından takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,9 seviyesinin direnç, 102,6'nın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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