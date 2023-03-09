Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor

09.03.2023 10:36
Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimiyle başlamasının ardından 18,9580 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimiyle başlamasının ardından 18,9580 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,9055 ve en yüksek 18,9910 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9442'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,0140'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 22,4980'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0550 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21- 22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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