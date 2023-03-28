Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar 19,11 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar 19,11 TL seviyesinden işlem görüyor

28.03.2023 12:14

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 19,11 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro 20,69'dan, sterlin ise 23,56'dan satılıyor.

Dün, en düşük 19,0349, en yüksek 19,1113'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0918'den tamamladı.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,4 artışla 20,6930'dan, sterlin ise yüzde 0,4 artışla 23,5610'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,0830'da seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in sene sonuna kadar ise 100 baz puan faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar 19,11 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar 19,11 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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