Dolar/TL, 19,38 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 19,38 seviyesinden işlem görüyor

17.04.2023 11:31
Dolar/TL, 19,38 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 19,3830 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 19,3830 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 19,3626'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,3830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 21,3100'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 24,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 101,6 ile önceki kapanışın hemen altında dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0990'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun devam ettirebileceği endişesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aşarken, haziran toplantısına ilişkin beklentilerde de değişiklik oldu.

Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 19,38 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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