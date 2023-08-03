Dolar/TL 26,9860 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 26,9860 seviyesinde işlem görüyor

03.08.2023 10:33

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9860 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün önceki kapanışın hemen altında 26,9610'dan günü tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,98'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,55'ten, sterlin/TL ise 34,34'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

PİYASAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor. Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 26,9860 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 26,9860 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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