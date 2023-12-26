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Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,32 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,34'ten, sterlin ise 37,23'ten alıcı buluyor.

26.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 11:05
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Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 29,15'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 29,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,34'ten, sterlin/TL ise 37,23'ten satılıyor. Dün günü yüzde 0,1 azalışla 101,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,6 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olmasından kaynaklı döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32\'den işlem görüyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Oktay KUŞÇU: TL, bu hükümet ve bu üretimsizlik ile yakında Rus parasından bile kötü olacak. Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Noel, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor - Son Dakika
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