Dolar/TL 33,95 Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 33,95 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,95 seviyesinden işlem görüyor. Dün 33,86-33,97 lira bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,07 azalışla 33,8639'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,9479'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 37,9812'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 44,4575'ten satılıyor. Dün, 100,9 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 101,16 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor. Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu. Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı. Analistler, aşağı yönlü revizyonun iş gücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı. Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

22.08.2024 11:19
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,95 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 33,86-33,97 lira bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,07 azalışla 33,8639'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,9479'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 37,9812'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 44,4575'ten satılıyor.

Dün, 100,9 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 101,16 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun iş gücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Sterlin, Dünya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 33,95 Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika

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